Di Fusco attacca ADL: “E’ riuscito a rompere il giocattolo in soli tre mesi” 

Raffaele Di Fusco, ex azzurro e opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Da quando De Laurentiis ha deciso di fare tutto da solo ci ha messo appena tre mesi per rompere un giocattolo perfetto. Se si ha la presunzione di mandare avanti da solo la società si deve assumere le responsabilità dei danni compiuti. Garcia ha poi contribuito a togliere certezze alla squadra, dimostrando di conoscere poco o nulla i propri calciatori e del resto era lontano dal calcio che conta da un po’. Il presidente ha fatto un’uscita disastrosa esonerando sostanzialmente Garcia senza avere però prima definito il sostituto.

Ora De Laurentiis invoca unità e compattezza dai calciatori quando è lui che ha minato questa serenità. Ora la situazione è difficile, chi ha fatto il calciatore sa che riconquistare un feeling con il proprio allenatore dopo averlo perso è molto difficile, anche perché i giocatori hanno capito che quello che Garcia propone non è positivo per il rendimento della squadra. A De Laurentiis ascrivo anche la responsabilità di non aver chiuso i rinnovi dei big e di aver cambiato preparatore atletico. Da tifoso del Napoli direi di cambiare subito tecnico.

Meret? Ha fatto lo scatto da buon portiere a grandissimo portiere? È ancora un buon portiere, ma sento critiche eccessive nei suoi confronti: gli vengono addossate colpe non totalmente sue. L'errore più grosso commesso di recente non c'è stato in Champions sul gol di Valverde, arrivato su un tiro deviato, ma in serie A sulla rete di Brekalo: lì, Meret ha provato a chiudere le gambe, ed è quello l'errore più grave, perché parliamo di un errore tecnico. In quell'occasione, non devi chiudere le gambe, perché impieghi più tempo, ma devi fare la parata con un solo piede e, così, arrivi prima. Io ho ancora fiducia in lui, però deve fare qualcosa in più. Quest'anno non ha scusanti: ha l'esperienza necessaria e le doti; quindi, da lui pretendiamo di più, devi dare qualcosa in più”.