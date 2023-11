Di Fusco: "Con Raspadori il Napoli produce poco. Dico una cosa a Meret"

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto a Marte Sport Live

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto a Marte Sport Live: "Il Napoli è una squadra competitiva, non siamo partiti tanto bene, per tante situazioni che conosciamo. La mia preoccupazione più grande è che senza Osimhen e con Raspadori centravanti, che un paio di castagne dal fuoco a dire il vero le ha tolte, il Napoli non faccia fatica a tirare in porta. Si è ritrovata un po' di profondità con i cambi e l'inserimento di Simeone.

Con Raspadori in quel modo finora il Napoli non ha prodotto niente, se non qualche spunto del singolo, se non ci fossero Politano e Kvara non ci sarebbero tiri, né cross in area di rigore. Personalmente opterei per la coppia Simeone-Raspadori. Meret? Da lui mi aspetto che faccia qualcosa in più. Nella stessa partita abbiamo visto che sul gol di Politano, Maignan non ha fatto in tempo a respingere la sua legnata".