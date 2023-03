Di Fusco e la crescita di Meret: “Si è impadronito della porta a suon di prestazioni”

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato a 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, programma in onda su Canale 8

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato a 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, programma in onda su Canale 8: “Meret? Vedo dei piccoli miglioramenti un po’ in tutto: nel gioco con i piedi, nei tempi della giocata. Oggi ha le spalle larghe, si è impadronito della porta del Napoli a suon di prestazioni. Ultimamente è quasi inoperoso, per cui non c’è nulla di cui discutere”.