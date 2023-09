Di Fusco: “Meret è un ottimo portiere, ma è ora che faccia il salto di qualità”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv

TuttoNapoli.net

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv: “Il ko del Napoli è inaspettato perché avendo visto il primo tempo non pensavo ad una ripresa così. Quando cambi allenatore però il nuovo ci vuole mettere del suo, quello che è preoccupante è che se quelle erano le disposizioni di Garcia allora non ci siamo, la squadra era lunga, larga, squilibrata. I giocatori forse si sono trovati spaesati, sono andati in confusione, mi preoccupa la linea così alta se non hai un difensore veloce come Kim, gli esterni sinistri vanno in difficoltà.

Meret è un ottimo portiere, per diventare grande deve portare cinque, sei punti a fine anno, questa è la sua opportunità. In occasione del primo gol mi aspetto la parata di piede, forse lui è andato giù cercando di usare il piede, ma doveva direttamente andare “alla Garella”. Sul gol di Kamada la posizione di Juan Jesus forse lo condiziona, tuttavia da lui mi aspettavo più reattività, è ora che venga fuori, sono passati gli anni necessari. Meret ha avuto la sfortuna che negli anni cruciali della sua crescita sia stato gestito male, ora ha la tranquillità della titolarità, l’età giusta altrimenti da potenziale grande, resterà solo un ottimo portiere.

Prendo ad esempio Maignan, l’estremo difensore del Milan: ecco, lui è un grande portiere che a fine anno ti porta dei punti. Alex deve fare il salto di qualità, è l’anno giusto.

Champions? Sulla carta Napoli e Real, ovvio che questa competizione è particolare e molto dipenderà dal lavoro di Garcia, ad oggi non conosciamo cosa può dare la squadra, fermo restando che il Napoli nell’undici di base ha perso qualcosa, aspettiamo il brasiliano Natan e vediamo, non so perchè non è ancora pronto, se è questione di poco tempo o se si è trattato solo di un investimento di prospettiva”.