Di Fusco scettico: "Raspadori pagato 35 mln e non sarà nemmeno un titolare"

Raffaele Di Fusco, dagli studi di Canale 8 per Ne Parliamo il Lunedì: "Nella rosa del Napoli manca un sostituto di Di Lorenzo e credo che manchi anche il sostituto Kvaratskhelia. Servono specialisti in ogni ruolo, Insigne sapevi quello che ti dava mentre non possiamo mettere troppa pressione a questo ragazzo georgiano. Elmas non lo vedo come esterno alto. Raspadori è stato pagato 35 milioni, voi siete sicuri che fra due anni ne possa valere 60? È uno che non sarà nemmeno tra i titolari".