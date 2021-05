Di Gennaro avvisa: "Il Verona verrà a giocarsi la partita, è nella mentalità di Juric"

Antonio Di Gennaro, allenatore e commentatore televisivo, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. "Il calcio senza tifosi non è niente, toglie bellezza, sentimento e passione. La finale di Coppa Italia è stato un primo passo importante verso la normalità. Non arrivare in Champions rappresenterebbe per la Juventus un grande problema a livello economico. Il Napoli è una squadra è forte ed ha trovato continuità, le conferme sul campo del talento di Zielinski, Lozano o Politano sono merito di Rino Gattuso. Il Verona andrà a Napoli per giocarsela, è nella mentalità di Juric".