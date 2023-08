Di Gennaro: “Discorso Osimhen preoccupa, se gli arabi se lo portano via è un problema”

"Avresti una buona cifra da spendere, ma sarebbe complicato lavorarci".

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, intervenuto a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sul possibile scambio Vlahovic-Lukaku: "È Allegri che vuole Lukaku, un giocatore già pronto. La vendita di Vlahovic è anche una questione economica, si deve guardare ai conti. Se il Chelsea accetta, arriva Lukaku che piace ad Allegri e incassi anche soldi importanti. La Juve è in autogestione, credo che per questo l'operazione si farà ma occhio anche a Chiesa perché con un'offerta importante potrebbe anche partire. E questo schema non lo esalta per nulla".

Napoli?

"Preoccupa il discorso di Osimhen, se davvero gli arabi se lo portano via è un problema. Diventerebbe difficile trovare un sostituto. Avresti una buona cifra da spendere, ma sarebbe complicato lavorarci".