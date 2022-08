Di Gennaro: "È Spalletti la garanzia di questo Napoli"

Non ha dubbi a riguardo Antonio Di Gennaro, che in un'intervista a Il Mattino si è così proiettato verso la sfida di questa sera tra i campani e il 'suo' Verona

"La garanzia di questo Napoli ha un nome preciso: Spalletti. È lui che mi fa essere positivo nel giudizio sulla squadra". Non ha dubbi a riguardo Antonio Di Gennaro, che in un'intervista a Il Mattino si è così proiettato verso la sfida di questa sera tra i campani e il 'suo' Verona: "Con l'Hellas sarà una battaglia, è vero che c'è un clima difficile a Verona, perché tante sono state le partenze e ancora altro potrà succedere. Ma è anche vero che il Napoli è l'avversario ideale da battere per dare entusiasmo e per consentire di tornare a lavorare con più calma".