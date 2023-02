Di Gennaro: "In Napoli-Cremonese c'è un'immagine che è la foto di questa squadra"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore: “Di Lorenzo? È una caratteristica dell’allenatore quella di migliorare i calciatori. Di Lorenzo è devastante anche nei recuperi, non salta mai un allenamento e una partita. Come spessore di giocatore e a livello umano è stato responsabilizzato ancora di più con la fascia da capitano. Insieme ad Alexander Arnold del Liverpool è il migliore terzino destro in circolazione. Era una partita difficile quella di ieri sera dopo l’eliminazione in Coppa Italia dove la squadra aveva fatto una buona partita nonostante il turnover. Avendo due giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen parti quasi sempre 1-0. Non pensavo che Lobotka fosse così forte quando è arrivato a Napoli. Come regista è tra i più forti nel panorama europeo e anche lì il lavoro di Spalletti si è fatto notare. È una squadra veramente completa e compatta, è difficile trovare un punto debole al Napoli. Sembra che anche il portiere abbia aumentato il livello qualitativo.