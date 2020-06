Di Gennaro sulla ripartenza: "Sentendo gli esperti, il Napoli sta meglio di tutte"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi commentatore sportivo, ha parlato a TMW Radio: "Il punto interrogativo vale per tutte le squadre, come si presenteranno dopo una preparazione di poche settimane che non so se saranno bastate. Magari miglioreranno strada facendo, come in Bundesliga, anche se non credo ci sarà subito l'intensità che ci si poteva aspettare a febbraio. Sentendo gli addetti ai lavori, il Napoli starebbe meglio di tutte. Il Milan bisogna vedere come ripartirà, al netto delle assenze, ma anche la Juve con le situazioni di Higuain e Pjanic. Non credo ci saranno ritmi alti, la Juventus sicuramente ha un vantaggio, visto che il gol di Cristiano Ronaldo nel recupero all'andata oggi è tanta roba. Pjanic? All'inizio era visto benissimo da tutti, anche per Sarri che vedeva possibile il suo gioco veloce. Ha fatto due-tre mesi in cui era tra i migliori, poi non so se sia subentrato qualche problema di troppo a fargli perdere un po' di smalto. Bentancur è più completo oggi, perché sa fare la mezzala anche. Per me Pjanic è un giocatore importante, nel Barcellona secondo me può fare molto bene, ma dipende da lui. Caratterialmente si è un po' perso, e alla Juve serve anche la personalità".