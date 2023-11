Di Livio a sorpresa: "La situazione non è catastrofica, non avrei ancora esonerato Garcia"

Lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per l'ex calciatore fra le tante di Juventus, Roma e Fiorentina Angelo Di Livio

Lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per l'ex calciatore fra le tante di Juventus, Roma e Fiorentina Angelo Di Livio. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'impegno di questa sera della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord: "Mi aspetto serietà, attaccamento alla maglia, una grande partita... È così. Sulla Nazionale non si deve scherzare, devono essere molto più bravi di noi per batterci, anche se stiamo vivendo un momento un po' particolare perché c'è un po' un ricambio di giocatori. Qualcuno ancora non è pronto per gare internazionali forse e deve fare un po' di esperienza, ma ci sono giovani interessanti e mi aspetto veramente una grande Nazionale".

Mazzarri è l'uomo giusto per il Napoli?

"Avrei aspettato un po' ad esonerare Garcia. Non mi sembra la situazione sia catastrofica, per me la scelta è stata affrettata. Il campionato è lungo, ci sono molti scontri diretti da giocare e la Champions dove gli azzurri sono messi bene. Le scelte però le fanno loro e quindi in bocca al lupo a Mazzarri. Mi dispiace molto per Garcia, non è così scarso come dicono a Napoli".