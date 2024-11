Di Livio al veleno su Dybala: "È un malato immaginario! Mai visto uno fragile come lui"

L’ex calciatore Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di ReteSport rilasciando delle dichiarazioni molto dure nei confronti di Paulo Dybala, che dovrebbe saltare anche la sfida contro il Napoli per un problema fisico (o al massimo andrà in panchina). Queste le sue dichiarazioni, riportate da Nicolò Schira: "Ad oggi è un malato immaginario: in carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui. A fine stagione andrà via: il suo ciclo a Roma è finito".