Di Livio assurdo: "Vlahovic non era da ammonire, il giocatore del Napoli scivola"

Intervenuto a Rai Sport, Angelo Di Livio ha parlato della Juventus

Intervenuto a Rai Sport, Angelo Di Livio ha parlato della Juventus: "Vlahovic ammonito? Per me il suo intervento non era da ammonizione, l'arbitro poteva lasciare correre perché non è stato un fallo cattivo e il giocatore del Napoli scivola anche un po'. Allegri? È talmente intelligente che sa che dovrà aspettare il finale di stagione perché adesso è entrato in una situazione un po' particolare e il Milan sta ad un punto.

Da essere attaccati all'Inter ti ritrovi a 15 punti e con un punto di distacco sul Milan, c'è anche una semifinale di Coppa Italia da giocare quindi secondo me Allegri si dovrà concentrare bene per fare ripartire bene questa squadra. Contro il Napoli la Juventus mi è piaciuta, ha sbagliato molti gol e Vlahovic qualche gol di troppo però la Juve mi è piaciuta".