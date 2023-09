Di Livio: "Juve sempre da scudetto, ma Allegri toglie responsabilità parlando di Napoli"

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato Angelo Di Livio per fare il punto su questo avvio di stagione della Juventus

Che impressione le ha fatto la Juve nelle prime tre partite di campionato?

"Mi sembra che in queste prime partite abbiamo visto qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso, poi anche Allegri è consapevole che per vincere lo Scudetto ci vuole un gioco e una organizzazione migliore".

Allegri sposta il mirino, ma a tuo parere quanto è davvero indietro la Juve rispetto a Napoli, Milan e Inter?

"Forse toglie un po' di responsabilità alla squadra, ma la Juve è un club blasonato che deve lottare sempre per lo Scudetto. Pensare davvero il contrario, per me, sarebbe una sconfitta".