Di Lorenzo a BT Sport: "Sarà incredibile alzare la Coppa dello scudetto al Maradona, non vedo l'ora"

Giovanni Di Lorenzo, dopo la gara con l’Inter, ha rilasciato un’intervista al prestigioso portale inglese Football on BT Sport

Un gol grandioso per te

“Sì, ma al di là del mio gol era importante vincere oggi davanti ai nostri tifosi, una bella vittoria”

Battendo l’Inter avete battuto tutte le squadre della Serie A

È un obiettivo raggiunto, battere tutte le squadra era importante e ci siamo riusciti. Ora restano due partite e speriamo di chiudere bene.

Nell’ultima gara finalmente alzerete la Coppa dello scudetto

"Sarà un’emozione incredibile per me e per tutta la squadra. Vincere uno scudetto qui a Napoli è qualcosa di magico, se lo meritano i tifosi. Non vediamo l’ora di alzare questa Coppa nell’ultima partita".

Something new last night. First ever two-way live interview in Italian & English with the man who will soon become Napoli’s second ever captain to lift the Scudetto



Giovanni Di Lorenzo: @btsportfootball pic.twitter.com/FiFNmHO6yu