Di Lorenzo a Dazn: "3-5-2? Non è importante e in settimana lavoriamo a più soluzioni"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: “Sono contento per le 200 in A col Napoli, è un bel traguardo. Affrontiamo una squadra forte che ha fatto un cammino importante in Europa e sta facendo bene in campionato. Sarà una partita difficile, ma sono sicuro che anche oggi faremo del nostro meglio".

Quanto è difficile switchare dal 4-3-3 al 3-5-2? "Durante la settimana lavoriamo su più soluzioni, ormai il modulo non è molto importante ma quello che vuoi proporre. Oggi proveremo qualcosa di diverso".

Cercherai di più l'inserimento? "Ci provo sempre, quando vedo lo spazio da attaccare. Abbiamo giocatori di qualità che riescono a mettere palle importanti".