Di Lorenzo a Infinity: "Se dopo 30" riusciamo a far gol cambia la partita... E' ancora tutto apeto"

Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Milan-Napoli: " Maignan ha fatto buoni interventi, il Napoli ha disputato una buona gara e abbiamo creato tante occasioni. L'atteggiamento è stato quello giusto, diverso da quello della gara di campionato contro il Milan e questo ci lascia ben sperare in vista del match di ritorno. Abbiamo avuto un po' di occasioni, quella dopo 30 secondi poteva cambiare la partita. Ma noi abbiamo sempre giocato la nostra gara, anche in inferiorità numerica. Usciamo da qui con la consapevolezza che è ancora tutto aperto, che possiamo giocarcela al ritorno sperando che al Maradona ci sarà una bella atmosfera ".

Ultimamente una piccola flessione, è così?

"Non credo sia un periodo di flessione... La gara al Maradona contro il Milan è stata una gara no ma quella di Lecce è stata una vittoria importante su un campo difficile. Non è un periodo no, è stata una partita che abbiamo messo subito da parte. Secondo me stasera abbiamo giocato bene ed è ancora tutto aperto, ce la giocheremo al ritorno".