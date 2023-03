Di Lorenzo a Prime: "Ipotizzare un cammino così era difficile, che soddisfazione! Sul sorteggio..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte e l'accesso ai quarti di finale di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte e l'accesso ai quarti di finale di Champions League è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "E' una bella soddisfazione, un risultato importante per noi, per la società e per i tifosi. Ora però dobbiamo già concentrarci per il prossimo turno. Ipotizzare un cammino così era difficile, ma fin dall'inizio stava nascendo un bel gruppo, forte.