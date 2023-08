Di Lorenzo a Sky: "Gara complicata dopo l'1-0, ma bravi a sistemarla. Spalletti ct? L'ho sentito, felice per lui"

"Vedere lo Scudetto sulla maglia è bello, una bella emozione".

"Sono contento per i due assist che ci hanno permesso di vincere la partita. La gara si era complicata subito col rigore, ma siamo stati bravi a sistemarla. Siamo partiti con una vittoria e siamo contenti". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Frosinone. "E' la prima partita ed è sempre difficile trovare le misure, ci sarà tempo per riuscire a giocare meglio, ripartiamo dalla reazione e da questa vittoria ottenuta da squadra vera".

Che si prova a giocare con lo Scudetto sul petto?

"Vedere lo Scudetto sulla maglia è bello, una bella emozione. Ma dobbiamo essere bravi a resettare tutto: ciò che abbiamo fatto lo scorso anno rimarrà lì, ma il calcio va avanti e dobbiamo giocare al massimo. Vincere non è facile, ma riconfermarsi è ancora più difficile".

Può starci un calo di tensione?

"Non lo so ma dobbiamo essere bravi a non averlo, il mister è esperto e in queste settimane ha lavorato bene, ci sono tutti i presupposti per rifare una grande annata".

Hai mandato un messaggio a Spalletti?

"L'ho sentito e gli ho fatto i complimenti, al di là del rapporto che ci lega mi fa piacere vederlo lì. Ma ci tengo a salutare Mancini perché è stato il primo a credere in me in Nazionale, ora è cambiato il ct e sono contento che il suo successore sia Spalletti".