Di Lorenzo a Sky: "Stiamo crescendo molto. Osimhen? Lavora e ci tiene tanto! Sui rigoristi..."

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League: "Sarà una partita bella per noi che la giochiamo ma anche per l'ambiente e i tifosi. Siamo pronti per affrontarli, sappiamo che sono una grandissima squadra ma ci siamo preparati bene. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Ritroverà Ancelotti, che ha sempre avuto grandi parole di elogio per lei.

"Ancelotti mi ha dato subito fiducia, sarà bello rivederlo. I suoi complimenti mi hanno sempre fatto piacere, essere stato allenato da lui è stato motivo di orgoglio e un onore. Domani saremo avversari, ma lo ringrazierò sempre".

State migliorando partita dopo partita. Si vede il lavoro di Garcia, oltre al vostro?

"In campionato non siamo partiti benissimo, ne eravamo consapevoli e volevamo lavorare. Nelle ultime uscite siamo migliorati sotto tanti aspetti. Questo ci ha portato a risultati positivi, dobbiamo continuare su questa strada, che è quella giusta".

Da capitano deve fare un lavoro anche su Osimhen in questi giorni per fargli tornare il sorriso?

"Non posso che parlarne bene, lavora tantissimo durante la settimana e in partita ha sempre grande voglia di fare bene e di segnare. Non possiamo dirgli nulla".

Come funzionano i rigori? C'è una gerarchia?

"Il mister dà una lista ma abbiamo tanti giocatori di qualità che possono batterli. Possiamo sfruttare questa cosa, non dando riferimenti ai portieri avversari. Victor ha sbagliato ma li tira bene e il fatto che abbia lasciato i rigori ai compagni è un altro sintomo di quanto ci tenga alla squadra".