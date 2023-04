Di Lorenzo a Sky: "Visto il Napoli di sempre, non so perché sono stato ammonito"

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-0 rimediato in Champions con il Milan.





Una sconfitta che brucia, perché avete fatto un'ottima partita. " Abbiamo sbagliato su un'uscita nel primo tempo, ma per il resto abbiamo fatto una buona partita e creato tanto. La prestazione ci lascia fiduciosa in vista del ritorno ".

Risposta importanti dopo il recente 4-0 col Milan.

"Al Maradona abbiamo sbagliato quasi tutto. Stasera siamo stati il Napoli di sempre, palleggiando bene e creando tanto. L'atteggiamento è giusto e c'è ancora la seconda partita per passare il turno".

Qualcosa da rimproverarvi, tipo il giallo di Kim?

"Quando uno è in partita, non pensa che è diffidato. Come abbiamo giocato stasera con qualche assenza lo faremo anche alla prossima e siamo fiduciosi".

Perché l'arbitro ti ha ammonito?

"Non ho capito perché mi ha ammonito. Sono andato a parlare, ma la gestione dei cartellini è stata particolare. Stasera non bisogna parlare degli arbitri: è giusto parlare della partita e siamo fiduciosi".