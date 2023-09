Di Lorenzo, l'ex agente: "Sarà capitano della Nazionale, ora vale 40mln!"

Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Giovanni Di Lorenzo è un giocatore in continua ascesa, non ha limiti perché non ha ancora raggiunto il top del suo percorso professionale. Dopo essere diventato campione d'Europa e d'Italia credo che oggi nella sua testa Di Lorenzo ci stia mettendo anche un trofeo internazionale. E lui, capitano della squadra, ha talmente tanta fame di vittorie che trascina con sé anche giocatori più bravi di lui.

Ed è diventato un punto di riferimento non solo dei compagni del Napoli e della Nazionale, sarà sua la fascia di capitano, ma lo diventerà anche a livello internazionale. Lottare e vincere lo scudetto, così come giocare in Champions, a Napoli è diventata una consapevolezza e, dunque, non bisognerà più aspettare 33 anni per vincere un altro scudetto, o altri 10 per entrare in Champions. Questo grazie ad una nuova mentalità e non bisogna aver paura di nessuno.Oggi Di Lorenzo vale almeno 40 milioni di euro".