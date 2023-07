Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Al di là del calciatore c’è grande stima per l’uomo"

"Credo che i compagni e chi lo allena siano i testimoni migliori delle sue qualità umane".

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Padalino, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo al Matera: "Scalvini per sostituire Kim? Non mi sembra la scelta giusta, non ne faccio un discorso di età. Il problema può essere il riuscire ad integrarsi in una squadra che ha vinto il campionato. Stiamo parlando comunque di un giocatore bravo, che ha il futuro davanti a sé e la stessa preoccupazione c’era l’anno scorso con l’addio di Koulibaly e l’arrivo di Kim.

Di Lorenzo? Credo che i compagni e chi lo allena siano i testimoni migliori delle sue qualità umane. Al di là del calciatore, quello che ha fatto in questi anni è riconosciuto, c’è grande stima per l’uomo".