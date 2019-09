Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Non mi ha sorpreso la prova col Liverpool, ha tre grandi qualità"

Vincenzo Vivarini, ex allenatore di Di Lorenzo a Empoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "La sua miglior qualità è la grande tranquillità sia in fase offensiva che in quella di marcatura. Era un giocatore di un altro livello per la Serie B. Quando aveva la palla tra i piedi sapeva sempre cosa fare. Vederlo giocare così bene contro il Liverpool mi ha dato grande soddisfazione, ma non mi ha stupito. Ha sempre avuto qualità di condizione davvero incredibili: salta bene di testa, è esplosivo e ha qualità per emergere. Fisicamente è fortissimo".