Di Lorenzo: "Senza parole per la morte di Vialli, oggi è un giorno triste"

A Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha voluto ricordare Gianluca Vialli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha voluto ricordare Gianluca Vialli: “Sapevamo che la situazione di Vialli si era aggravata, ma la notizia ci lascia senza parole. In Nazionale abbiamo vissuto il percorso fino alla vittoria dell’Europeo, e porto dentro di me il ricordo di una persona eccezionale con valori importanti. Nonostante non stesse bene ci è sempre stato vicino e questo ci fa capire che persona era, questi ricordi li porterò per sempre dentro di me.