Di Lorenzo: "Siamo con Spalletti da più giorni, abbiamo imparato a conoscere meglio le sue richieste"

L'Italia si prepara a sfidare di nuovo l'Inghilterra a Wembley. L'ultima volta fu nella finale dello scorso Europeo, trofeo alla fine alzato sotto il cielo di Londra dagli azzurri. Lo sa bene Giovanni Di Lorenzo, intervistato oggi da Tuttosport anche per ricordare quei "bellissimi momenti con la Nazionale e non solo per la finale ma per tutto il percorso: allora eravamo molto forti, con un gruppo unito che è stata una delle qualità che ci ha permesso di arrivare al trionfo europeo. È emozionante tornare in questo stadio, ma dovremmo mettere da parte i ricordi: conta il presente", le parole del capitano del Napoli.

A proposito: quanto è diversa questa partita da quella di marzo in cui, a Napoli, l'Inghilterra fu superiore all'Italia?

"Affrontiamo una grandissima squadra che a marzo ci è stata superiore. Ma abbiamo lavorato bene e sarà un bel test: rispetto al primo ritiro con Spalletti abbiamo avuto più tempo per conoscere quello che ci ha chiesto".