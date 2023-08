Di Lorenzo sui social: "Finalmente! Iniziamo col tricolore sul petto, che responsabilità"

Alla vigilia della sfida col Frosinone, per l'esordio in campionato del Napoli, arriva il messaggio sui social anche del capitano Giovanni Di Lorenzo.

