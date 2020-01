Di Marzio: "Manolas e Fabiàn in fase involutiva, continuo a non vedere gioco"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex allenatore Gianni Di Marzio, interrogato proprio sul momento del Napoli di Gattuso: “Non possiamo giustificare la sconfitta del Napoli con la sfortuna. Certo, certi errori sono stati determinanti e l’impegno i calciatori lo mettono, ma continuo a non vedere gioco per cui non c’è solo la sfortuna. Anche sotto porta, siamo stati poco incisivi, i giocatori sono in una fase involutiva e mi riferisco a Manolas, Fabian Ruiz".

Sul mercato. "Ieri il Napoli ha anche mostrato cose buone, ma poi si è perso. Il mercato di gennaio sarà determinante per completare la rosa, ma serviranno giocatori che aiutino la squadra a venir fuori da questo momento. Comprare giovani giusto per fare altri investimenti non credo sia una politica giusta in questo momento. Il Napoli è in difficoltà e bisogna sacrificarsi e non guardare i nomi dei calciatori, ma far giocare chi può aiutare la squadra a portare punti”.