Di Michele: "Mancanza di veleno? Gattuso non può entrare in campo"

David Di Michele, ex attaccante dell'Udinese, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La vita degli allenatori non è facile, mettici anche gli infortuni, diventa difficile fare poi le scelte di formazione. Gattuso non molla mai, è un lottatore e cercherà di spremere tutto quello che c’è da spremere, credo che saprà essere consapevole di raschiare un po’ il fondo del barile.

Mancanza di veleno? Gattuso l’avrà detto prima nello spogliatoio, il senso del suo discorso è che volte lo vede e altre volte no. Alcuni giocatori ce l’hanno e altri no e quindi si fanno trascinare dagli eventi negativi. Gattuso dimostra di possedere quel veleno, ora tocca ai giocatori metterci qualcosa in più in campo, Gennaro non può entrare in campo, anche se fosse per lui lo farebbe. Tanti giocatori del Napoli hanno ottime qualità tecniche ma non hanno quella cattiveria sotto porta per concretizzare le tante azioni gol, il Napoli crea tanto e non riesce a finalizzare”.