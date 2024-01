Di Napoli: "Cedere Politano sarebbe ostacolo importante alle speranze Champions"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter.

Che sensazioni ha per la gara di questa sera? “Sono partite belle, da giocare. Non credo che, in questo momento, ci sia una squadra favorita anche se l’Inter è una squadra forte, con uno stato di forma importante. Il Napoli, rispetto ai nerazzurri, è un po’ più in difficoltà, ma sono gare che azzerano tutti i valori del campionato” Tuttavia, visto il momento l’Inter parte leggermente avvantaggiata? “Per lo stato di forma psico-fisico, i nerazzurri sono un pizzico più avanti. La continuità della squadra di Inzaghi è stata sorprendete. Non ricordo l’Inter giocare così bene. I nerazzurri vantano degli interpreti strepitosi e delle capacità tattiche ben precise. Il Napoli, lo scorso anno, ha dimostrato grandi cose, ma il calcio cambia”.

Quanto peserà l’assenza di Osimhen? “Simeone è un ragazzo che anche lo scorso anno ha saputo farsi trovare pronto, trovando la via del gol in quelli che erano meccanismi collaudati. Ciò detto, la pressione di Osimhen è differente, parliamo di un calciatore diverso. Tuttavia, l’apporto del nigeriano, così come di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, non è quello che ci si aspettava. Il Napoli sta pagando alcune individualità anche se ripeto che, in gare come questa, le differenze di valori si azzerano”.

Una cessione di Politano sarebbe una perdita importante per il Napoli a metà stagione? “Assolutamente, Politano è stato il calciatore che, quest’anno, ha saputo distinguersi. Privarsi di lui sarebbe complicato. L’obiettivo minimo per glia azzurri, vista la distanza dalle prime della classifica, è la Champions e, proprio per questo, una cessione dell’esterno sarebbe un ostacolo importante” .