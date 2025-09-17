Di Napoli fiducioso su Lucca: "Ha tutto per emergere anche in azzurro"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L'estate dei campioni è intervenuto l'ex attaccante, oggi allenatore, Arturo Di Napoli: "Il Napoli è una squadra forte, pronta per la Champions. Peccato per Lukaku, ma sia Lucca che Hojlund possono sostituirlo bene. L'ex Udinese ha avuto un impatto non facile, ma secondo me ha le qualità per emergere e fare bene con questa maglia. Hojlund è un attaccante completo che ha avuto un ottimo impatto.

I tempi rispetto ai miei sono cambiati. C'è una differenza abissale. Oggi conta molta la forza fisica. Ci sono molti ragazzi interessanti, siamo pieni di talenti. Manca solo il coraggio di lanciarli. Serve quel senso di appartenenza, che secondo me esiste ma va valorizzato. Sul calcio italiano pesa l'assenza dalle ultime due edizioni dei Mondiali. Lucca? Chiedo ai tifosi del Napoli di avere pazienza. È un calciatore di talento e che migliorerà anche nel temperamento. La scelta di Firenze? I fatti spiegano tutti. Conte ha fatto la scelta giusta e quando il campo parla le cose diventano chiare. Lucca avrà la sua occasione".