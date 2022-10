Di Napoli: “Il Napoli ha sbalordito tutti, ma è ancora il Milan la squadra da battere”

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della capolista Napoli e non solo.



TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della capolista Napoli e non solo.

Il Napoli si è esaltato perché ancora non ha avuto grandi scontri diretti?

"Gli scontri diretti sono importanti, ma sta facendo grandi cose anche con le altre e anche in Europa. Ha dimostrato di esser squadra, è una macchina che funziona molto bene. Non ha avuto grandi scontri diretti, è vero, ma la garanzia è il gioco e la solidità difensiva e offensiva".

Cosa le fa credere di più a questo Napoli?

"Credo che con Spalletti stia facendo un percorso importante, che parte da lontano come è successo col Milan. E' una squadra che nelle difficoltà sa rispondere bene. Il Napoli non dà spazio a polemiche con questi risultati ed è importante".

Napoli ora più forte del Milan?

"Oggi il Milan, al di là delle assenze, ha una sua identità e credo che Pioli stia facendo un capolavoro. Il Napoli ha sbalordito tutti però come rendimento e per come ha ottenuto questi risultati. Ma è il Milan la squadra da battere ancora".