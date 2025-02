Podcast Di Napoli: "Inzaghi sotto pressione, all'Inter o vinci o hai fallito"

vedi letture

L'ex attaccante e tecnico Arturo Di Napoli ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del ko dell'Inter a Firenze: "Ci può stare in campionato un passo falso, ci sono partite dove non gira niente. E' un'Inter troppo brutta per essere vera. E' una sconfitta brutta ma salutare. Hanno incontrato una squadra che si è ripresa da un momento difficile, ma ci può stare.

Al di là della sconfitta, l'Inter ha un gioco di movimenti, interscambi, che ridurlo a un modulo tattico è riduttivo. Però è chiaro che l'Inter ora la sente la pressione del Napoli, perché è una squadra solida, che fa risultati importanti. E' un duello bello che durerà fino alla fine. Per me non ci saranno strascichi. Ieri partita brutta, ma in un contesto diverso l'Inter diverte, ha una velocità di palla importante, una verticalizzazione importante. Inzaghi è sotto pressione da quando è arrivato all'Inter, su quella panchina, come dice Conte, devi vincere o hai fallito".