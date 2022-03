Di Napoli: "Napoli vive da anni il sogno scudetto, grande segnale il successo di domenica"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex attaccante Arturo Di Napoli

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex attaccante Arturo Di Napoli.

Viste le frenate di Inter e Milan, il Napoli è favorito per lo Scudetto?

"Il Napoli vive da parecchi anni il sogno Scudetto. Ogni partita non è mai facile da vincere. Le partite facili in Serie A non ci sono. La vittoria con la Lazio però è un segnale, per come è andata. L'entusiasmo a Napoli è alle stelle. L'entusiasmo non è mai un'arma a doppio taglio, sanno che è complicata, poi c'è anche la Juventus che sta tornando su. La Juve non molla mai, ce l'ha nel dna e poi sta approfittando dei passi falsi che fanno lì davanti. C'è un campionato molto aperto".

Il Napoli ha però un vantaggio sulle altre?

"Ha sia l'entusiasmo ma ha anche recuperato i suoi giocatori. E non è un caso che da quando li ha di nuovo tutti, è tornata a fare punti e mostrare un bel gioco. Ha giocatori che hanno entusiasmo e poi quella vittoria con la Lazio è un segnale importante".