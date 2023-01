Di Napoli: “Non voglio gufare, ma 8 punti di vantaggio non bastano per essere sicuri di vincere”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Empoli.



Inter-Napoli sarà un derby per te? "Sono legato tanto a queste due squadre. Mi hanno svezzato come calciatore e come uomo. Sarà una gara super, possono vincere entrambe le formazioni. Per quanto dimostrato nella prima parte di stagione, il Napoli forse è favorito. Ma inizierà presto un altro campionato, entrambi i club possono lottare per il titolo".

Il Napoli può vincere lo scudetto? "Gli otto punti di vantaggio degli azzurri sono tanti, ma neppure abbastanza per essere sicuri di vincere. Non voglio assolutamente gufare il Napoli, poiché merita di vincere, la passione di questa piazza è unica. Spalletti, inoltre, è uno dei tecnici più preparati al mondo, sta raccogliendo i frutti del suo lavoro dell'operato svolto nel corso della sua carriera da allenatore".