Di Napoli: "Osimhen deve rinnovare, sennò per il Napoli diventa pericoloso"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Arturo Di Napoli, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della vicenda relativa al rinnovo di Osimhen con il Napoli, dando il suo giudizio e parlando soprattutto dei grandi rischi che ci sarebbero per il club partenopei qualora non dovesse arrivare il prolungamento nel corso dei prossimi giorni: "Credo che abbia bisogno di rinnovare il contratto, è pericoloso per il Napoli farlo arrivare a un solo anno di scadenza. Non credo che ADL, per la sua filosofia, farà così. È troppo importante per il Napoli rinnovare".