Di Napoli: "Osimhen? Grazie a Spalletti è cresciuto sotto due punti di vista"

Arturo Di Napoli, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo di Osimhen, ora è un attaccante completo. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario su di lui, così come l'ha fatto per Lobotka. Per essere un leader devi anche avere un atteggiamento da leader e adesso Osimhen ce l'ha. Prima non lo era del tutto, Spalletti l'ha migliorato da questo punto di vista. Così come l'ha migliorato anche dal punto di vista tattico. Ora Osimhen è funzionale anche al gioco, si spende in pressione, è cresciuto molto".