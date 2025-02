Di Napoli: "Scontro con l'Inter? Solo il ko complicherebbe i piani. Su Como..."

Arturo Di Napoli, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Napoli-Inter è una partita di cartello ed avrà un fascino particolare. Napoli ed Inter devono cercare di fare meno errori possibile, la gara dice molto ma non tutto. Una vittoria dell'Inter al Maradona complicherebbe i piani del Napoli di Conte in vista dello scudetto. Como-Napoli?

Dobbiamo fare una riflessione sul secondo tempo del Napoli. L'anno scorso il Napoli ha avuto una stagione complicata, il Napoli deve ricostruire e qualche ferita andava rimarginata. In un percorso sono andati via Osimhen e Kvaratskhelia che hanno fatto grande il Napoli. E' arrivato Lukaku al posto di Osimhen, un ragazzo che ha grandi qualità, ma è discontinuo. Napoli sta facendo un campionato straordinario, sta avendo un calo fisiologico come lo hanno avuto tutti. Nessuno, ad inizio stagione, avrebbe scommesso sul Napoli. Le favorite erano Juventus ed Inter. Como? Ha speso 50 mln circa nel mercato di riparazione, ha una forza economica importante nonostante la classifica sia deficitaria. Conte sa come venir fuori da questo momento, la squadra ha sbagliato la gara di Como, ma tutto rientra nel percorso di crescita di questa squadra".