Di Natale: "Contro il Napoli il mio gol più bello. Dico grazie a Spalletti"

In vista della sfida scudetto che andrà in scena questa sera a Friuli ha parlato, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex capitano bianconero Totò Di Natale: "Spalletti? Prima di ritrovarlo a Udine, l’ho avuto a Empoli, dove lo vedo ancora oggi, mi fece debuttare in B dalla Primavera. Gli devo tantissimo. A lui e a Marco Domenichini che per me è un secondo padre. Lavoro e professionalità, prima di tutto Infatti ha fatto bene dappertutto. Ha una cultura del lavoro impressionante. Tatticamente è un fenomeno. Non lascia niente al caso. E ha sempre un occhio di riguardo verso quelli che giocano di meno, perché tutto parte dalla costruzione del gruppo. E mi sembra che a Napoli ci sia riuscito. Non è facile vincere nella mia città. Lui ci sta riuscendo anche grazie alla sinergia con Aurelio De Laurentiis che si è dimostrato un grande presidente. Uno che sa il fatto suo. Insieme hanno fatto qualcosa di straordinario.

Gol al Napoli? Con la maglia dell’Udinese sette o otto. Pure una tripletta in una partita in casa. Ma ne ricordo uno fatto proprio nel nostro stadio di Udine a Morgan de Sanctis, un tiro a giro (d’esterno, 28 novembre 2010). Quello per me è il più bello in assoluto".