Di Natale esalta Spalletti: "Merita di vincere lo scudetto, pochi allenatori come lui"

TuttoNapoli.net © foto di Francesco Moscatelli Il Napoli di Luciano Spalletti è in piena fuga per vincere lo scudetto. Il tecnico toscano fu anche colui che lanciò, allora in Serie B, Antonio Di Natale, poi allenato anche a Udine. Proprio l’ex attaccante italiano ha parlato di Spalletti a La Gazzetta dello Sport: “Allo scudetto credo eccome, ma bisogna arrivare fino in fondo. Spalletti se lo merita da anni di vincerlo, perché anche con la Roma giocava un ottimo calcio. Ho conosciuto pochi allenatori appassionati e competenti come lui.