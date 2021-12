Di Natale racconta la rapina in casa: "Attimi di grandi paura: ho convinto i ladri con un orologio"

Nella giornata di ieri l'ex calciatore dell'Udinese Antonio Di Natale è stato rapinato all'interno della sua villa da una banda di sei persone armate. Ha raccontato così quei momenti a La Gazzetta dello Sport: "Stiamo tutti bene. Ora siamo tranquilli. Tutto sommato è andata bene. Ma sono stati attimi di grande paura. Tutto è durato al massimo una ventina di minuti. Eravamo in casa, tutta la famiglia. Non è stato facile. Hanno preso solo un orologio e una collanina di mio figlio. Non hanno toccato nessuno e questa è la cosa più importante, credo di averla gestita al meglio, gli ho dato l'orologio e se ne sono andati".