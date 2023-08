Di Natale: "Spalletti merita la nazionale, a Napoli ha mostrato un grande calcio"

Totò Di Natale, ex calciatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche su Luciano Spalletti

Assolutamente. È l'uomo giusto. E se lo merita. Per lui è un premio giustissimo. La Nazionale è un traguardo importante che raggiungerebbe grazie ai risultati ottenuti.

Gli ultimi alla guida del Napoli dove ha conquistato lo scudetto mostrando un grande calcio. Ha l’esperienza giusta per affrontare una sfida di questo tipo e, nonostante il tempo sia pochissimo, se sarà lui il ct, svolgerà al meglio il suo compito. Per come lo conosco, è già dentro la Nazionale, la sua testa è lì. Deve solo giocare la prima partita".