Diao show al Como, il rammarico di Fedele: “Doveva prenderlo il Napoli”

vedi letture

Nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Il Como gioca il miglior calcio della seria A, più della Lazio e solo l’Atalanta, quando sta in vena, gioca meglio. Ha diversi giocatori molto interessanti. Su tutti Nico Paz, che è il calciatore potenzialmente più forte di tutta la Serie A.

Poi c’è Diao che fa mangiare le mani, perché il Napoli avrebbe potuto prenderlo facilmente dal Betis Siviglia, anche a parametro zero come ha fatto il Como, versando mi pare un indennizzo. Il Napoli ne poteva approfittare, avendo dato Natan proprio al Betis in prestito gratuito. Diao era pronto a svincolarsi.

Se per Yildiz la Juventus chiede 80 milioni di euro, quanti ne servono per Paz? Il valore, purtroppo, oscilla e non tiene conto della qualità del giocatore, ma la sua prestazione. Due settimane fa il turco valeva 'x', mentre oggi lo definiscono non maturo. Io scelgo Paz tutta la vita, non si discute: è fortissimo. Il Real Madrid ha la 'recompra'? E' un diritto che vale per diversi anni: non sarà facile, per il Como, tenerlo.

Per quanto riguarda la partita, il Napoli ha un mezzo solo per vincerla, anzi due. Innanzitutto giocare sfruttando la fisicità che ha, perché se punta sulla tecnica la perde. E poi sfruttando un po’ di leziosità che talvolta ha il Como. Vedo spesso le gare dei lariani, esagerano nella ripartenza dal basso e quindi possono essere colpiti in quella situazione”.