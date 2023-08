Diletta Leotta: "Mi auguro un campionato più equilibrato. Chi vince? L'anno scorso ci ho preso"

"Il Napoli parte da campione ed è ancora favorito, ma credo che questo torneo sarà un po' diverso dal precedente".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diletta Leotta, presentatrice e volto di Dazn, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, proiettandosi sulla prossima stagione: "Che campionato mi aspetto? Le prime giornate sono sempre un po' di aggiustamento. Il Napoli parte da campione ed è ancora favorito, ma credo che questo torneo sarà un po' diverso dal precedente. E non mi azzardo a fare griglie di partenza, anche se per la verità lo scorso anno ci ho preso, perché ho detto che avrebbe vinto il Napoli".

Sarà un campionato con maggiore suspense? "Io mi auguro e penso proprio che sarà più equilibrato. Lo scorso anno in pratica il Napoli era già in fuga in inverno, ma questa volta scappare sarà più complicato per tutti. E se potessi decidere vorrei un campionato che si decide all'ultima giornata, con grandi sorprese per tutta la stagione. In ogni caso non credo che riuscirò a stare ferma a guardare per molto tempo".