Dionigi: "Conte non ha patito la partenza di Kvara, ma il Napoli deve sopperire alla sua cessione"

vedi letture

L'allenatore ed ex attaccante del Napoli Davide Dionigi ha analizzato le ultime mosse di mercato a Tuttomercatoweb: “Il Napoli deve sopperire alla partenza di Kvaratskhelia anche se Conte ha dimostrato di non aver patito la cessione. Al Milan si era chiuso il ciclo di Calabria e la Juve deve fare un difensore, penso che Giuntoli voglia accontentare Thiago Motta per la sua idea di gioco”.

Da chi si aspetta colpi in entrata?

“Mi sembra che non ci siano tanti soldi da spendere ma ci saranno ancora delle operazioni mirate. A gennaio non è semplice fare mercato perché chi ha i calciatori forti se li tiene”.