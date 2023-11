Dionigi: “Mazzarri scelta ragionata. Garcia? Chiunque in difficoltà dopo Spalletti”

Così a TuttoMercatoWeb Davide Dionigi sul cambio di panchina in azzurro intervistato per la rubrica “A tu per tu”.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it “Mazzarri al Napoli? Penso che De Laurentiis avesse bisogno di un traghettatore per finire il campionato nel migliore dei modi. Mazzarri conosce la piazza, è stata una scelta ragionata ed equilibrata. Potrebbe rivelarsi una decisione azzeccata”. Così a TuttoMercatoWeb Davide Dionigi sul cambio di panchina in azzurro intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Garcia? Chiunque - spiega Dionigi - dopo uno Scudetto e dopo Spalletti avrebbe subito delle critiche. Ripetere il miracolo dell’anno scorso era difficile per chiunque. La sconfitta contro l’Empoli ha fatto traboccare il vaso”.