Dir. Canale 21: “ADL ammetta il guaio. Mazzarri innocente, ha ereditato una catastrofe"

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21: “La situazione è paradossale! Il Napoli vince lo scudetto poi cambia tutto: ds, allenatore e nulla più si è capito. Il giocattolo si è distrutto: le responsabilità sono della società perché questo Napoli non è neanche la brutta copia di quello dell'anno scorso, è peggio. I giocatori non reggono, sono fuori fase, prendiamo Mazzocchi che entra in campo e fa quel fallo!".

"Mazzarri non ha colpe perché ha ereditato una situazione allucinante, è la presidenza che deve porsi delle domande. De Laurentiis deve parlare e dire alla gente che ha fatto un guaio: deve avere il coraggio di dire la verità. Bene hanno fatto Giuntoli e Spalletti ad andare alla Juve e nella Nazionale, qualche sentore già l’anno scorso ci sono stati. Meluso è inadeguato a gestire il Napoli, sarà anche una bravissima persona, ma guardiamo al lavoro e i fatti dicono che è inadeguato. Ora la discussione si è spostata su Mazzarri: dentro o fuori? Io non voglio difenderlo, ma attaccarlo è impossibile perché si è trovato in una situazione pazzesca! La scelta Garcia è stata totalmente sbagliata e basti guardare la preparazione atletica del Napoli. Se Zielinski deve andare via, mandatelo via! Che senso ha tenerlo 6 mesi così per poi darlo via a zero?”.