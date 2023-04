Dir. Il Mattino: “Capi ultrà non vogliono restare fuori dall’organizzazione della festa scudetto”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto nel corso di La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto nel corso di La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non credo che Questura e Procura stiano con le mani in mano per ciò che è emerso domenica sera dalla Curva B del Maradona. Non credo che i vari capi ultrà vogliano restare fuori dall’organizzazione della festa scudetto. E’ chiaro che ci sono diversi riflettori puntati su ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni.