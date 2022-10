Dir. Il Mattino: "Fa bene Spalletti a voler accontentare la fame di chi ha avuto meno spazio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino: "Speriamo in una bella partita e in uno bello spettacolo, ma il Napoli ormai è sinonimo di garanzia per questo. L'unica speranza è che non si abbassi la tensione. Raspadori o Simeone? Giocherà il Cholito, possibile che poi possa anche giocare con Raspadori dirottato sulla sinistra e al posto Kvaratskhelia. Fa bene Spalletti a voler accontentare la fame di campo dei suoi calciatori che hanno avuto meno spazio. Il Napoli ha una rosa di 15-16 titolari, lo sappiamo. L'esame di Roma è stato passato a pieni voti dagli azzurri e le prospettive di queste partite adesso devono confermare questo momento di forma. Non finire primi in UCL sarebbe un 'fallimento'? La proposta di calcio fatta da Spalletti, finora, è stata impressionante. E per quello che ha mostrato, mi sembra di capire anche un pareggio questa sera non sarebbe ben accolto. Ci sono delle aspettative che diventano sempre più alte. È normale, fa parte del gioco. Il Napoli però non ha alcun dovere di dovere arrivare primo nel girone, ma i fattori ormai sono tali che ce lo aspettiamo. La speranza è che la gara col Liverpool diventi inutile dopo stasera. Recupero Anguissa? Importantissimo. E' un punto di riferimento per la squadra, ma va recuperato pienamente anche Ndombele. Anche lui può rivelarsi fondamentale per il Napoli".