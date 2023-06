Dir. Il Mattino: "Garcia accetta sfida durissima, ma è concreto e pragmatico"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino: "Le sensazioni sul ciclo di Garcia sono positive, ho ancora un ottimo ricordo del suo passato alla Roma. Ha accettato uno sfida durissima, sedendosi sulla panchina del Napoli con la consapevolezza di dover tenere testa ad una stagione irripetibile. Gli azzurri ripartiranno favoriti, ma molto dipenderà dalla campagna acquisti e dalla permanenza o meno di Osimhen. L'approccio di Garcia, però, mi pare concreto e pragmatico, quindi resto ottimista. Anche perché è un allenatore capace di tenere lo spogliatoio in mano e sappiamo quanto può essere una dote decisiva. Garcia in Europa non è stato brillante con la Roma, mentre con OM e Lione è stato certamente più incisivo. De Laurentiis ora vuole spostare l'attenzione sui miglioramenti del Napoli in campo internazionale, anche per sviare sul peso di dover ripetere il cammino in campionato.

Le parole di ADL su Osimhen? L'operazione Osimhen è il cuore del mercato del Napoli, non giriamoci intorno. Delle offerte importanti arriveranno, poi solo De Laurentiis sa quanto queste saranno irrinunciabili. C'è anche la possibilità di blindarlo, ma è chiaro che quando ci sono i procuratori di mezzo è sempre difficile capire cosa succederà davvero. Il potere dei procuratori ormai è diventato enorme, quindi bisogna aspettare perché la strada è ancora lunga. Il Napoli di Garcia? La rosa è ben strutturata, in attesa di capire chi sarà il prossimo direttore sportivo o se resterà Giuntoli. La squadra è la garanzia di una tenuta ad alti livelli anche per il prossimo anno, senza voler banalizzare il lavoro fatto da Spalletti".